Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Sezon başı yıldız transferlere imza atan sarı kırmızılılar Icardi'yi renklerine katarak bombayı patlattı.
Sezon başı yıldız transferlere imza atan sarı kırmızılılar Icardi'yi renklerine katarak bombayı patlattı.
Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'da gösterdiği performansının yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Icardi, 2022 yılında o listeyi zirvede tamamladı.
Google, 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı.
Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenler isimler arasında birbirinden önemli isimler yer alırken zirveyi Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi aldı.
Futbol performansı kadar Wanda Nara ile süren bir küs bir barışık özel hayatıyla da adından söz ettiren İcardi'yi takım arkadaşı Mertens takip etti.
Belçikalı yıldız, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ardından 4. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe'den Joao Pedro da Top 5'te yer aldı.
Mauro Icardi Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız golcü sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken 4 gol 3 asistlik performansa imza attı.
Dünya Kupası için Katar'da Arjantin kadrosunda yer almayan Icardi, antrenmanda sakatlık geçirdi.
29 yaşındaki golcü oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.
Golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
Arjantin Milli Takım kariyerinde 8 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu 1 gol attı.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro...