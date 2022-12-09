Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Galatasaray'a sezon başı PSG'den transfer edilen Mauro Icardi Türkiye'ye geldiği günden itibaren gündemden düşmüyor. Arjantinli yıldız, Google'da en çok aranan isim oldu. İşte detaylar... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 09:17
Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Sezon başı yıldız transferlere imza atan sarı kırmızılılar Icardi'yi renklerine katarak bombayı patlattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Galatasaray'da gösterdiği performansının yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Icardi, 2022 yılında o listeyi zirvede tamamladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Google, 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenler isimler arasında birbirinden önemli isimler yer alırken zirveyi Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Futbol performansı kadar Wanda Nara ile süren bir küs bir barışık özel hayatıyla da adından söz ettiren İcardi'yi takım arkadaşı Mertens takip etti.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Belçikalı yıldız, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ardından 4. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Fenerbahçe'den Joao Pedro da Top 5'te yer aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Mauro Icardi Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Yıldız golcü sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken 4 gol 3 asistlik performansa imza attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Dünya Kupası için Katar'da Arjantin kadrosunda yer almayan Icardi, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

29 yaşındaki golcü oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Arjantin Milli Takım kariyerinde 8 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu 1 gol attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi 2022 yılında en çok aratılan isim oldu!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro...

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