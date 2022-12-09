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GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'ın Gana ile oynadığı karşılaşmanın ardından Fernando Muslera başta olmak üzere bazı isimlerin hakeme yoğun itirazı olmuştu. FIFA'nın bu oyunculara soruşturma açmasının ardından Uruguay Futbol Federasyonu harekete geçti. İşte o hamle ve Messi detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 09:42
GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Gana ile oynanan maçın ardından başta Fernando Muslera olmak üzere bazı isimler hakeme yoğun itirazda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı. Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Hakemi ittirmesi nedeniyle Muslera'ya ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Tecrübeli ismin ne kadar men cezası alacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Uruguay, Gana maçının ardından federasyon ve Muslera'nın da içinde bulunduğu 4 futbolcu için disiplin soruşturması açılması üzerine harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

36 yaşındaki oyuncu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Başarılı kaleci kariyeri boyunca ülke milli takımında 113 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

Muslera'nın 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde.

GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana ve Güney Kore ile eşleşen Uruguay grubunu 3. olarak tamamlamıştı.

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