GALATASARAY HABERLERİ - Uruguay'dan Muslera için flaş hamle! Messi'nin...

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Gana ile oynanan maçın ardından başta Fernando Muslera olmak üzere bazı isimler hakeme yoğun itirazda bulunmuştu.
Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı. Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.
Hakemi ittirmesi nedeniyle Muslera'ya ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Tecrübeli ismin ne kadar men cezası alacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.
Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.
36 yaşındaki oyuncu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almamıştı.
Başarılı kaleci kariyeri boyunca ülke milli takımında 113 maça çıktı.
Muslera'nın 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde.
Güney Amerika temsilcisi çıktığı 3 maçta 4 puan aldı.