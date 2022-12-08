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Iniesta-Xavi Karışımı
Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynadığı maçları kaybeden Galatasaray'ın tek tesellisi Özgür Baran Aksaka oldu. 19 yaşındaki orta saha, son oynanan hazırlık maçında Abdülkerim'e yaptığı asist ve attığı klas paslarla dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman Xavi'ye, zaman zaman da İniesta'ya benzetilen genç yıldız için hamle oyuncusu olarak Süper Lig'de faydalanmanın planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 07:01