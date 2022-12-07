Haberler Galatasaray SON DAKİKA- Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması! İşte son durumu

SON DAKİKA- Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması! İşte son durumu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Villarreal'i konuk ettiği hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden genç futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 18:03
SON DAKİKA- Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada Kulüpler Birliği ile İspanya La Liga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasına katıldı.

Turnuvanın ikinci maçında sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda Villarreal ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, dizine aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yunus'un hastanede gerçekleştirilen tetkiklerinde iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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