GALATASARAY HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..."

Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız ve talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Arkamda durdular. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" dedi.