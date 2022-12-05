GALATASARAY HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..."

Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız ve talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Arkamda durdular. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" dedi.
"MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Marcao'nun takımdan ayrılması hakkında yorum yapan Bardakcı, "Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Şu an yerini doldurduğumu düşünüyorum. Hatta bunun da daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BİRBİRİMİZİ TAM OLARAK TAMAMLAYABİLİYORUZ"
Nelsson ile aralarındaki uyuma değinen Abdülkerim Bardakcı, "Bence Nelsson da kaliteli bir futbolcu. Zaten dünya kupasında oynadığı maçta da çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir insan. Bence çok iyi bir uyumumuz var. Birbirimizi tam olarak tamamlayabiliyoruz. Bu uyuma da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.