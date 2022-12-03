Icardi'den kötü haber

Galatasaray'da antrenmanda topuk pası verirken sakatlık geçiren Mauro İcardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan İcardi'nin sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor. Kupadaki Keçiören ve ligdeki İstanbulspor maçına yetişmesi zor gözüken 29 yaşındaki forvetin, Sivasspor maçını da kaçırması olası. 4 Ocak'taki A.Gücü maçıyla formaya kavuşması beklenen İcardi, F.Bahçe deplasmanında da sahada olacak. Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisinde 2 golle galibiyetin baş mimarı olmuştu.



MOURİNHO TAKİPTE

Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, gözünü İcardi'ye dikti. İtalyan medyasında yer alan habere göre, bu sezon hücum hattında ciddi sıkıntı yaşayan Portekizli teknik adam G.Saray'ın yıldızını takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İcardi'yi takımında hayal eden Mourinho'nun isteğiyle PSG'yle temaslar başlayacak. G.Saray da 29 yaşındaki yıldız için şartlarını zorlayacak.

FORMA GOMIS'E

Takımdan ayrılacağı söylentileri artan Gomis, İcardi'nin sakatlığı sonrası kıymete bindi. Arjantinli yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak gibi gözükse de uzama ihtimaline karşı Okan Buruk, Gomis'ten daha fazla faydalanmayı düşünüyor. Bu sezon ligde 10 karşılaşmada 4 golü bulunan 37 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası arası sonrası formayı sırtına geçirecek.