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Nef Stadı'na yılın ödülü

Güneş enerjisi santraliyle yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Nef Stadı'na yılın ödülü
The Stadium Business Tasarım ve Geliştirme Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Nef Stadyumu, çatı güneş enerjisi santraliyle yılın inovasyon ödülüne layık görüldü. 19 jürinin oylarıyla karar verilen ödüllerde Aslantepe, Sidney'deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin'deki Estadio Mas Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek farkındalık yarattı. Nef Stadyumu'nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi. Santral kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti. 10 bini aşkın güneş paneli bulunan, Performansa Dayalı İş Modeli ile kurulan çatı santrali, sayesinde stadyum elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda rol model durumda...
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