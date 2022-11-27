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Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törende anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 14:25
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, ailesi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski yöneticiler, kulüp üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray'a olan sevgisini anlattı.

Dursun Özbek de Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a önemli hizmetleri olduğunu belirterek, "Galatasaray'a hizmet etmekten dolayı son zamanlarda sağlığına hiç dikkat etmedi. Sarper ile de konuştum, dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı. Galatasaray'ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray başkanı olarak, kendisine Galatasaray için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık görevinde bulunan Abdurrahim Albayrak ise "Mustafa Cengiz başkanım, Galatasaray sevgisi ile yaşadı. Galatasaray sevgisi ile ölen Mustafa Cengiz başkanıma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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