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Ronaldo’ya Icardi taktiği

Başkan Dursun Özbek’e son dönemde Galatasaray’la sıkça anılan Cristiano Ronaldo da soruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ronaldo’ya Icardi taktiği

Galatasaray taraftarlarının, Manchester United'dan ayrılan ünlü yıldızın transferi için kampanya başlattığının hatırlatılması üzerine, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadelerini kullandı. Ancak taraftarlar, umudunu kaybetmedi. İcardi'nin transferinin açıklanmasından 10 gün önce Özbek'in "Görüşmüyoruz" dediğini hatırlatan sarı-kırmızılılar, "Ronaldo yükleniyor" yorumları yaptı.

Özbek, Dünya Kupası'nda favori ülkesinin sorulması üzerine, "Favori takımım Arjantin'di ama kazaya uğradı. Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

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Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisine Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla doldururken taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiği iddiası yine sosyal medyada gündem oldu.

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