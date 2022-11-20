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Abdurrahim Albayrak'ın torunu için TFF Beşiktaş ve Fenerbahçe'den taziye mesajı geldi!

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın vefat etmesinin ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:09
Abdurrahim Albayrak'ın torunu için TFF Beşiktaş ve Fenerbahçe'den taziye mesajı geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladılar.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü de mesajında, "Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

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