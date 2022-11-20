Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, alışveriş merkezinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alış veriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.