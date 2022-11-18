Haberler Galatasaray Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Galatasaray transferde bombayı patlatmak için gün sayıyor. Manchester United ile sorunlar yaşayan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için Galatasaray taraftarını heyecanlandıran yönetim harekete geçiyor. Galatasaray'ın transfer sihirbazı Erdem Timur, dünyaca ünlü süper star için somut adımlar atıyor. Transferin detayları... (GS TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Dünya Kupası arasına umutlu giden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Gündemde de Portekizli ünlü futbolcu yer alıyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Bu açıklamaların ardından Galatasaray yönetimi transferde bombayı patlamak için harekete geçti.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Galatasaray'ın Ronaldo ile ilgilenmesi tüm dünyayı sallarken, bu konuda somut gelişmeler yaşanıyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

İki ay önce dünyaca ünlü oyuncu için 'direkten döndü' mesajı veren ve taraftarı heyecanlandıran 'sihirbaz' Erden Timur, Portekizli süper star için harekete geçti.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Torreira, Mertens, Mata ve İcardi gibi 'çilek'leri getiren Timur, CR7 için de gözünü karartmış durumda.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Manchester United'da ihanete uğradığını açıklayan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kuran Timur, daha net adımlar atmaya başladı.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Tarafların ilk temas sonrası bir kez daha iletişime geçtiği ve şartları olgunlaştırmaya başladığı öne sürülüyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Timur, "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" demişti.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Hatta Timur'un 'yüzyılın bomba transferi' için özel uçağını hazırlatmaya başladığı bile iddia ediliyor.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Portekizli yıldızın verdiği röportajın ardından Old Trafford Stadyum'undan oyuncunun görselleri kaldırıldı.

Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Kırmızı Şeytanlarla ipleri koparan Ronaldo'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.

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