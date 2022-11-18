Ronaldo apronda! Galatasaray'ın transfer sihirbazı işbaşında

Dünya Kupası arasına umutlu giden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Gündemde de Portekizli ünlü futbolcu yer alıyor.
Dünya Kupası arasına umutlu giden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Gündemde de Portekizli ünlü futbolcu yer alıyor.
Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.
Bu açıklamaların ardından Galatasaray yönetimi transferde bombayı patlamak için harekete geçti.
Galatasaray'ın Ronaldo ile ilgilenmesi tüm dünyayı sallarken, bu konuda somut gelişmeler yaşanıyor.
İki ay önce dünyaca ünlü oyuncu için 'direkten döndü' mesajı veren ve taraftarı heyecanlandıran 'sihirbaz' Erden Timur, Portekizli süper star için harekete geçti.
Manchester United'da ihanete uğradığını açıklayan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kuran Timur, daha net adımlar atmaya başladı.
Tarafların ilk temas sonrası bir kez daha iletişime geçtiği ve şartları olgunlaştırmaya başladığı öne sürülüyor.
Timur, "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" demişti.
Hatta Timur'un 'yüzyılın bomba transferi' için özel uçağını hazırlatmaya başladığı bile iddia ediliyor.
Portekizli yıldızın verdiği röportajın ardından Old Trafford Stadyum'undan oyuncunun görselleri kaldırıldı.
Kırmızı Şeytanlarla ipleri koparan Ronaldo'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.