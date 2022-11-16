Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Son haftalarda yükselen bir grafik sergileyen ve Dünya Kupası arasında 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Son haftalarda yükselen bir grafik sergileyen ve Dünya Kupası arasında 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetinin moraliyle girerken, şampiyonluk yolunda kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aynı zamanda 8+3 kuralında elini biraz daha güçlendirebilmek için 4 yerli oyuncu alınmasını istediği ve bu konuda yönetime de bir rapor sunduğu öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre; Buruk'un hedefindeki ilk isim ise Marsilya'da Futbol hayatına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder.
KİRALAMA FORMULÜ
Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı ifade edildi.
Bu konuda Marsilya Kulübü ve Cengiz Ünder'in menajeri ile temasa geçilip bir an önce sonuç alınmaya çalışılacak.
İKİNCİ HEDEF SANTRFOR
Galatasaray'da ara transfer döneminde ikinci hedef ise santrfor mevkisinde olacak.
Seferovic ile yolları ayırmayı düşünen Okan Hoca'nın Icardi ve Gomis'in yanına Türk bir santrfor istediği kaydedildi.
Bu konuda Süper Lig'in yanı sıra gurbetçi oyuncular da radara alındı.
FİZİK GÜCÜ YÜKSEK ORTA SAHA ALINACAK
Cimbom'un takviye yapmayı planladığı diğer bir mevkii ise orta saha.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, fizik gücü yüksek, temaslı oyunda da başarılı bir ön liberoyu da ocak ayında kadrosuna katma düşüncesinde…
STOPER TAKVİYESİ DE YAPILACAK
Ross'un sakatlık yaşaması ve 8+3 kuralını da göz önünde bulunduran Galatasaray ayrıca uzun maratonu da düşünerek ocakta bir de stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Bu transfer için de arayışların devam ettiği belirtiliyor.