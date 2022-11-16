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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya Kupası için liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sezonu zirvede tamamlamak için ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yeniden harekete geçti. Yönetimin, Cengiz dışında üç mevkiye daha takviye yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:42
Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Son haftalarda yükselen bir grafik sergileyen ve Dünya Kupası arasında 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Galatasaray, Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetinin moraliyle girerken, şampiyonluk yolunda kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aynı zamanda 8+3 kuralında elini biraz daha güçlendirebilmek için 4 yerli oyuncu alınmasını istediği ve bu konuda yönetime de bir rapor sunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre; Buruk'un hedefindeki ilk isim ise Marsilya'da Futbol hayatına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

KİRALAMA FORMULÜ

Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Bu konuda Marsilya Kulübü ve Cengiz Ünder'in menajeri ile temasa geçilip bir an önce sonuç alınmaya çalışılacak.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

İKİNCİ HEDEF SANTRFOR

Galatasaray'da ara transfer döneminde ikinci hedef ise santrfor mevkisinde olacak.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Seferovic ile yolları ayırmayı düşünen Okan Hoca'nın Icardi ve Gomis'in yanına Türk bir santrfor istediği kaydedildi.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Bu konuda Süper Lig'in yanı sıra gurbetçi oyuncular da radara alındı.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK ORTA SAHA ALINACAK

Cimbom'un takviye yapmayı planladığı diğer bir mevkii ise orta saha.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, fizik gücü yüksek, temaslı oyunda da başarılı bir ön liberoyu da ocak ayında kadrosuna katma düşüncesinde…

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

STOPER TAKVİYESİ DE YAPILACAK

Ross'un sakatlık yaşaması ve 8+3 kuralını da göz önünde bulunduran Galatasaray ayrıca uzun maratonu da düşünerek ocakta bir de stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Cengiz Ünder ve 3 futbolcu...

Bu transfer için de arayışların devam ettiği belirtiliyor.

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