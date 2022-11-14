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Hain saldırıya kınama

Galatasaray, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından resmi hesabından kınama mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda hain terör saldırısı kınandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Hain saldırıya kınama
Galatasaray, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından resmi hesabından kınama mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda hain terör saldırısı kınandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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