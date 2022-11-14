Hain saldırıya kınama

Galatasaray, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından resmi hesabından kınama mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda hain terör saldırısı kınandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Galatasaray, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından resmi hesabından kınama mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda hain terör saldırısı kınandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.