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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Yıldız futbolcunun başarısının sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 08:08
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında istediği başlangıcı yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile toplam 52 resmi maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Söz konusu maçlarda 13 kez rakip kaleleri sarsmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bunun yanında takım arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

BAŞARININ SIRRI BELLİ OLDU

Galatasaray'da bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir maçında hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtan Kerem'in eleştirildiği dönemde mental yönden ayakta durmasında son iki aydır özel destek almasının etkisi büyük oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Yetenekli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.

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