GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı!

Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında istediği başlangıcı yapamadı.
Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında istediği başlangıcı yapamadı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile toplam 52 resmi maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 13 kez rakip kaleleri sarsmayı başardı.
Bunun yanında takım arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi.
Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu.
Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu.
Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.
BAŞARININ SIRRI BELLİ OLDU
Galatasaray'da bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu.
Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir maçında hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtan Kerem'in eleştirildiği dönemde mental yönden ayakta durmasında son iki aydır özel destek almasının etkisi büyük oldu.
Yetenekli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.
2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...