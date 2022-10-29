Daha farklı

Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk, Karagümrük galibiyeti sonrasında mutluydu. Genç çalıştırıcı "Maça tutuk başladık. Olimpiyat Stadı'nda oynamak da kolay değil. Maçın devamında iyi oynamaya başladık. 11'e 10 sonrası doğru bir futbol sergiledik. İlk devrede değil ama ikinci yarıda iyiydik. Çok pozisyon yakaladık. 2 tanesini attık. Çok daha fazlasını da atabilirdik" ifadelerini kullandı.



OYUNUMUZ DERBİYE YAKIŞACAK

Okan Buruk şöyle konuştu: "Mata girdi golünü attı. Yunus da attı ama sayılmadı. Ona iyi bir moral olacaktı. Kerem'e uygun bir oyun yoktu o yüzden çıkardım. Yerine giren Barış iyi oynadı. Bu Barış'ın yarısı. Potansiyeli çok daha fazla. Dünya Kupası arasına kadar kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Beşiktaş'a Şenol Güneş geldi. Hayırlı olsun. Derbiye yakışır bir futbol sergileyeceğiz. Taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz"



CUMHURİYETİ KUTLADILAR

Karşılaşma öncesinde Karagümrük ve Galatasaraylı futbolcular, sahaya ortak pankart ile çıktılar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı. Halit Kıvanç için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduldu.