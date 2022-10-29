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Aslan Gümrük'te coştu

Galatasaray 10 kişi kalan F. Karagümrük'ü 2 golle geçti. Aslan 3 maç sonra kazandı. Cimbom, eksik rakibi karşısında ilk yarıda golü bulamadı. 2. yarıda; ilk gol sürpriz isim Emre'den geldi. İspanyol Boğası Mata da tabelaya 2-0'ı yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Aslan Gümrük'te coştu

Alanyaspor maçından ağır yaralı çıkan Galatasaray, Karagümrük deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Cimbom, Karagümrük'ün 33'te Adnan'ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda coşku ve tempodan uzak bir futbolla beklenen görüntüyü sergileyemedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Okan Buruk'un kenardan bas bas bağırdığı 'baskı kurun' talimatlarına kayıtsız kaldı. İkinci devreye ilk yarıya oranla daha hareketli bir oyunla giren Cimbom, aradığı golü sürpriz bir ismin kafasıyla buldu. Bu sezon ilk kez kadroya giren Emre Taşdemir, gol perdesini açan isim oldu. Sonrasında birçok fırsattan yararlanamayan Galatasaray'da İspanyol yıldız Mata sahne aldı ve 86'da fişi çekti. Sarı-kırmızılılar, 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşarken, Beşiktaş derbisi öncesinde moral kazandı.

MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanya maçında kırmızı görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlanan Kazımcan Karataş'tan yararlanamadı. Buruk, Dubois, Emin Bayram ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü.


10 KİŞİYLE BU KADAR
Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktörü Pirlo, Galatasaray karşısında 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu söyledi. Pirlo, "Kırmızı karta kadar maça ortaktık. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra tüm planlarımız bozuldu ve yenilgi kaçınılmaz oldu" dedi.


PİRLO'DAN 3 KESİK!
Pirlo, Galatasaray karşısına son oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Lawrence, Ozdoev ve Kerim Frei yerine Adnan Uğur, Shukurov ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.


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