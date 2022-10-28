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Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Yeşilyurt DÇ Ofspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 15:50
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray ile Yeşilyurt DÇ Ofspor karşı karşıya gelecek. 3. tur maçında Kastamonuspor'u ağırlayan ve 7-0 ile tur atlayan Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YEŞİLYURT DÇ OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı 8 Kasım tarihlerinde saat 21:00'de oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - YEŞİLYURT DÇ OFSPOR MAÇI İZLE - CANLI

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