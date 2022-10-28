Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı 28 Ekim Cuma günü saat 14:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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