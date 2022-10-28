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Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 12:10
Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı 28 Ekim Cuma günü saat 14:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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