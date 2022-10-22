TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Galatasaray'da yeniden Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'da yeniden Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor.
KADRO DIŞI KALDI!
Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.
Portekizli yıldız, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Manchester United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılması sonrası bireysel çalışmaları için ilk kez tesislere gitti.
Portekizli yıldızın arabasında başka birisi olmadan tek başına antrenmana gelmesi dikkat çekti.
Cristiano Ronaldo'nun bireysel olarak geldiği antrenman sonrası yine tek başına tesisleri terk ettiği aktarıldı.
Yönetici Erden Timur, kadro dışı kaldığı Manchester United'dan ayrılmaya karar veren 37 yaşındaki golcü için menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulundu.
Görüşmenin kasım ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Erden Timur 'Rüya transfer" için elini çabuk tutuyor.
Çünkü Ronaldo ile ilgilenen bir kulüp daha var; o da Sporting Lizbon.
Portekiz ekibi Ronaldo'ya "Yuvana dön" çağrısı yapıyor.
Erden Timur ise Ronaldo'yu devre arasında, olmazsa sezon sonunda kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.
Cristiano Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın oynadığı 4 maça ilk 11'de başladı. 37 yaşındaki oyuncu bu süreçte Sheriff ve Omonia müsabakalarında toplam 1 gol ve 1 asist üretti.
Dünyaca ünlü futbolcunun Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Cristiano Ronaldo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.