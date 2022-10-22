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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Son dakika spor haberi: Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu yeniden gündemine aldı. İngiliz devi Manchester United'da kadro dışı bırakılan Portekizli süperstarın transferi için görüşme yapılacak. Sarı-kırmızılılarda transfer sihirbazı Erden Timur, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulundu. Timur, Ada ekibinden ayrılma kararı alan Ronaldo'yu kadroya katmak için menajeriyle masaya oturacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Galatasaray'da yeniden Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

KADRO DIŞI KALDI!
Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Portekizli yıldız, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılması sonrası bireysel çalışmaları için ilk kez tesislere gitti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Portekizli yıldızın arabasında başka birisi olmadan tek başına antrenmana gelmesi dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Cristiano Ronaldo'nun bireysel olarak geldiği antrenman sonrası yine tek başına tesisleri terk ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Yönetici Erden Timur, kadro dışı kaldığı Manchester United'dan ayrılmaya karar veren 37 yaşındaki golcü için menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Görüşmenin kasım ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Erden Timur 'Rüya transfer" için elini çabuk tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Çünkü Ronaldo ile ilgilenen bir kulüp daha var; o da Sporting Lizbon.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Portekiz ekibi Ronaldo'ya "Yuvana dön" çağrısı yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Erden Timur ise Ronaldo'yu devre arasında, olmazsa sezon sonunda kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Cristiano Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın oynadığı 4 maça ilk 11'de başladı. 37 yaşındaki oyuncu bu süreçte Sheriff ve Omonia müsabakalarında toplam 1 gol ve 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Cristiano Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi

Dünyaca ünlü futbolcunun Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Cristiano Ronaldo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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