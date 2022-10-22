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Son bir şans

Özel hayatındaki problemler nedeniyle konsantrasyon sorunu yaşayan Mauro İcardi, Alanyaspor’a karşı da 11’de başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Son bir şans

Galatasaray, büyük umutlarla renklerine bağladığı Mauro İcardi'den henüz istediği verimi alamadı. Saha içindeki performansından çok boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu ilişki sebebiyle bir türlü aklını futbola veremeyen Arjantinli yıldıza son bir şans veriliyor. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli forvet ile görüşerek "Kaliteni biliyoruz ama bunu bize göstermen gerekiyor" dedi. Buruk, Alanyaspor'a karşı 29 yaşındaki forvetini bir kez daha 11'de kullanacak. Arjantinli yıldız beklenilen performanstan yine uzak kalırsa artık yedek kalacak. İcardi halen Wanda Nara ile ilişkisi hakkında paylaşımlar yapıyor.

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