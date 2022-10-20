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Galatasaray Kastamonuspor karşılaşmasında saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Maçta yaşanan saha olayları nedeniyle sarı kırmızılılar PFDK'ye sevk edildi. İşte PFDK sevkleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:38
Galatasaray Kastamonuspor karşılaşmasında saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

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