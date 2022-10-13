Boey gündemde yok

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan ünlü gazeteci Manu de Juan, Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları konusunda, "Çok genç ve geleceği olan bir futbolcu; ancak şu anda Real Madrid'in transfer gündeminde değil. Real Madrid'de sağ bek olarak oynayan çok sayıda futbolcusu var. Carvajal, Odriozola, gerektiğinde Lucas Vazquez oynuyor" dedi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan ünlü gazeteci Manu de Juan, Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları konusunda, "Çok genç ve geleceği olan bir futbolcu; ancak şu anda Real Madrid'in transfer gündeminde değil. Real Madrid'de sağ bek olarak oynayan çok sayıda futbolcusu var. Carvajal, Odriozola, gerektiğinde Lucas Vazquez oynuyor" dedi.