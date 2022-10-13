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Boey gündemde yok

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan ünlü gazeteci Manu de Juan, Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları konusunda, "Çok genç ve geleceği olan bir futbolcu; ancak şu anda Real Madrid'in transfer gündeminde değil. Real Madrid'de sağ bek olarak oynayan çok sayıda futbolcusu var. Carvajal, Odriozola, gerektiğinde Lucas Vazquez oynuyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Boey gündemde yok
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan ünlü gazeteci Manu de Juan, Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları konusunda, "Çok genç ve geleceği olan bir futbolcu; ancak şu anda Real Madrid'in transfer gündeminde değil. Real Madrid'de sağ bek olarak oynayan çok sayıda futbolcusu var. Carvajal, Odriozola, gerektiğinde Lucas Vazquez oynuyor" dedi.
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