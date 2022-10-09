Haberler Galatasaray İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın, EURO 2024 çekimi sonrası Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic hakkında konuştu. Yakın, " Bizim için çok önemli. Galatasaray'da oynamasını diliyoruz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:34
İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Forvet pozisyonunda rekabet var.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Zamana ihtiyacı var.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Biraz sabır gerekiyor.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Kendi güvenini kazanmalı. Biz, ona güveniyoruz.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Bizim için çok önemli.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Galatasaray'da oynamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Seferovic, milli takım kariyerinde 25 gol attı.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Seferovic Galatasaray'da 7 karşılaşmada görev aldı.

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

İsviçreli forvet oyuncusu sarı kırmızılı forma ile henüz gol katkısı sağlayamadı.

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