İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan Seferovic açıklaması! "Galatasaray'da oynamasını diliyoruz"

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşeyen EURO 2024 kura çekimi sonrası İsviçre Teknik Direktörü Hakın Yakın, açıklamalarda bulundu.
Yakın, Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic hakkında konuştu.
Yakın, "Uzun ve ciddi bir sakatlıktan çıktı.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşeyen EURO 2024 kura çekimi sonrası İsviçre Teknik Direktörü Hakın Yakın, açıklamalarda bulundu.
Yakın, Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic hakkında konuştu.
Yakın, "Uzun ve ciddi bir sakatlıktan çıktı.
Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Forvet pozisyonunda rekabet var.
Zamana ihtiyacı var.
Biraz sabır gerekiyor.
Kendi güvenini kazanmalı. Biz, ona güveniyoruz.
Bizim için çok önemli.
Galatasaray'da oynamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin EURO 2024 Grubu;
Seferovic İsviçre A Milli Takım formasıyla 88 karşılaşmada görev aldı.
Seferovic, milli takım kariyerinde 25 gol attı.
Seferovic Galatasaray'da 7 karşılaşmada görev aldı.
İsviçreli forvet oyuncusu sarı kırmızılı forma ile henüz gol katkısı sağlayamadı.