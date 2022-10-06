GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan Mauro İcardi, Türkiye ve Fransa'da olduğu kadar ülkesinde de gündemde kalmaya devam ediyor.
Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan Mauro İcardi, Türkiye ve Fransa'da olduğu kadar ülkesinde de gündemde kalmaya devam ediyor.
Özellikle Wanda Nara ile yaşadığı kısa süreli ayrılığın ardından magazin basınının baş konusu haline geldi.
Hakkında birçok haber çıkarken Relevo'da yazan Marcos Dauran, İcardi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Dauran, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu.
Dauran, "İcardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi."
Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi."
"Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını ifade etti" dedi.
SORUNLARINI AŞMASI GEREKİYOR
Dauran, Galatasaray'ın İcardi'yi transfer ederek önemli bir iş yaptığını ifade etti
Marcos Dauran, "Türk Ligi'ne alışması gerekiyor."
Galatasaray'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra onun Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi 'Wanda Nara öncesi ve sonrası' diye ayırıyorum. İcardi çok büyük bir golcü... Bu açıdan Galatasaray'da başarılı olur ama bir şart var: Kendini tamamıyla futbola vermeli.
Futbola kanalize olursa harika işler yapar. Özel hayatındaki sorunları aşması gerekiyor. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur." Dauran, taraftarların karşılama görüntüleriyle ilgili de "Çok fantastikti" yorumu yaptı.
MESSI KABUL ETMEDİ
Mauro Icardi ile ilgili El Nacional gazetesi dikkat çeken bir haber paylaştı.
Haberde; "İcardi, yaz transfer döneminde PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi, Fransızlar maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi" denildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de konuyu Ancelotti'ye ilettiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Ayrıca PSG yıldızı Lionel Messi'nin İcardi'yi takımda istemediği ayrıntısına da yer verildi.