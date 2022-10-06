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GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili Arjantinli gazeteciden çarpıcı açıklamalar geldi. Icardi'nin PSG'deki durumunuyla ilgili "Messi istemedi, Ancelotti kabul etmedi" ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan Mauro İcardi, Türkiye ve Fransa'da olduğu kadar ülkesinde de gündemde kalmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Özellikle Wanda Nara ile yaşadığı kısa süreli ayrılığın ardından magazin basınının baş konusu haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Hakkında birçok haber çıkarken Relevo'da yazan Marcos Dauran, İcardi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Dauran, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Dauran, "İcardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi."

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi."

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

"Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını ifade etti" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

SORUNLARINI AŞMASI GEREKİYOR

Dauran, Galatasaray'ın İcardi'yi transfer ederek önemli bir iş yaptığını ifade etti

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Marcos Dauran, "Türk Ligi'ne alışması gerekiyor."

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Galatasaray'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra onun Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

"Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi 'Wanda Nara öncesi ve sonrası' diye ayırıyorum. İcardi çok büyük bir golcü... Bu açıdan Galatasaray'da başarılı olur ama bir şart var: Kendini tamamıyla futbola vermeli.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Futbola kanalize olursa harika işler yapar. Özel hayatındaki sorunları aşması gerekiyor. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur." Dauran, taraftarların karşılama görüntüleriyle ilgili de "Çok fantastikti" yorumu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

MESSI KABUL ETMEDİ

Mauro Icardi ile ilgili El Nacional gazetesi dikkat çeken bir haber paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Haberde; "İcardi, yaz transfer döneminde PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi, Fransızlar maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi Ancelotti kabul etmedi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de konuyu Ancelotti'ye ilettiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Ayrıca PSG yıldızı Lionel Messi'nin İcardi'yi takımda istemediği ayrıntısına da yer verildi.

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