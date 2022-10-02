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GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlanırken Nihat Kahveci karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 09:30
GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Maç 11'e 11 olsa, Adana Demirspor bu sezonun en iyi oynayan takımlarından biri. Kendi sahasında daha önce hiç kaybetmemiş.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Buradan alınacak bir puana okey derim ama 11'e 10 oynadın ve 35 dakika oynadın. Gol atabilecek pozisyonlara da girdin ama atamadın.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Galatasaray'da gol sıkıntısı devam ediyor. Bir milli takım arasını atlattık kahrolduk. Sağ ön Yunus, sol ön Kerem...

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Bugün oynanan maçta da Galatasaray'da ikisi oynuyor ki belki o günden daha da kötü oynadılar.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

NEREDESİN KEREM?

Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Okan Hoca'ya bakıyorum ikisini de son ana kadar oyunda tuttu. Çünkü elinde oynatacak Türk oyuncu yok.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Emre Akbaba, Emre Kılınç veya ayrılmak isteyen diğer oyuncular olsa farklı olabilirdi. Senin iki kenarın işlemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

İlk yarı ön tarafta sadece Mertens çırpınıyor. Bafetimbi Gomis topa dokunmuyor. Ada'da tek başına Gomis etrafında yardım yok.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Orta sahada Oliveira'nın ailevi sebeplerinden dolayı Midstjö 11'de başladı ki bence Okan hocanın da istediği oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Rakip çok kaliteli oyuncuları vardı orta sahada Torreira ile birlikte bu ikili çok fazla boşluk vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Adana Demirspor sürekli uzun top denedi Onyekuru ile ama orada libero Muslera sürekli ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Pozisyona girdiğinde de yine kurtarışını yaptı ve Galatasaray'ın 1 puan almasına sebep oldu. Ama bu Galatasaray kesinlikle maçı kazanmalıydı 10 kişi Adana Demir karşısında."

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