GALATASARAY HABERLERİ | Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Neredesin?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. Müsabaka 0-0'lık skorla berabere tamamlanırken Nihat Kahveci TRT Spor'da maçı değerlendiren açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. Müsabaka 0-0'lık skorla berabere tamamlanırken Nihat Kahveci TRT Spor'da maçı değerlendiren açıklamalarda bulundu.
"Uzatmalarla beraber 35 dakikalık bir bölümde 10 kişi kalan Adana Demirspor'a gol atamayan Galatasaray cephesi bu bir puana üzülüyordur.
10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı alan Adana Demirspor da kesinlikle seviniyordur.
Maç 11'e 11 olsa, Adana Demirspor bu sezonun en iyi oynayan takımlarından biri. Kendi sahasında daha önce hiç kaybetmemiş.
Buradan alınacak bir puana okey derim ama 11'e 10 oynadın ve 35 dakika oynadın. Gol atabilecek pozisyonlara da girdin ama atamadın.
Galatasaray'da gol sıkıntısı devam ediyor. Bir milli takım arasını atlattık kahrolduk. Sağ ön Yunus, sol ön Kerem...
Bugün oynanan maçta da Galatasaray'da ikisi oynuyor ki belki o günden daha da kötü oynadılar.
NEREDESİN KEREM?
Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?
Okan Hoca'ya bakıyorum ikisini de son ana kadar oyunda tuttu. Çünkü elinde oynatacak Türk oyuncu yok.
Emre Akbaba, Emre Kılınç veya ayrılmak isteyen diğer oyuncular olsa farklı olabilirdi. Senin iki kenarın işlemiyor.
İlk yarı ön tarafta sadece Mertens çırpınıyor. Bafetimbi Gomis topa dokunmuyor. Ada'da tek başına Gomis etrafında yardım yok.
Orta sahada Oliveira'nın ailevi sebeplerinden dolayı Midstjö 11'de başladı ki bence Okan hocanın da istediği oldu.
Rakip çok kaliteli oyuncuları vardı orta sahada Torreira ile birlikte bu ikili çok fazla boşluk vermedi.
Adana Demirspor sürekli uzun top denedi Onyekuru ile ama orada libero Muslera sürekli ortaya çıktı.
Pozisyona girdiğinde de yine kurtarışını yaptı ve Galatasaray'ın 1 puan almasına sebep oldu. Ama bu Galatasaray kesinlikle maçı kazanmalıydı 10 kişi Adana Demir karşısında."