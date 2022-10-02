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GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera bir rekorun daha altına imzasını attı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda kaleyi koruyan başarılı eldiven Fernando Muslera bu karşılaşmada 429. kez forma giydi ve Galatasaray tarihinde en fazla şans bulan 5. oyuncu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:30
GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera bir rekorun daha altına imzasını attı!

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Adana Demirspor deplasmanında kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekipte 12. yılını geçiren Uruguaylı kaleci, 429. kez kaleyi koruyarak Ergün Penbe'yi geride bıraktı. Muslera böylece G.Saray tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olmayı başardı. Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Muslera'nın önünde 479 maçla Sabri Sarıoğlu yer alıyor. 36 yaşındaki eldiven mücadelede de iyi performans gösterdi. İlk yarıda çok önemli iki top çıkarttığı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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