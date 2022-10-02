Haberler Galatasaray Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Transfer döneminin son günlerinde flaş bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara ile sorunlar yaşayan Arjantinli golcü sarı kırmızılıların Adana Demirspor maçında da forma giymemişti. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin ağrıları olduğu için karşılaşmada forma giyemediğini söylerken Arjantin basını ise farklı bir neden sundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:59
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Ancak eşi Wanda Nara ile sorunları olan yıldız futbolcunun, eşiyle görüşmek üzere Arjantin'e gittiği ve bu nedenle kadroda olmadığı ileri sürülmüştü.

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

ARJANTİN BASINI DOĞRULADI!

Arjantin basını, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yaşadıkları olaya geniş yer ayırdı.

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Haberde Icardi'nin eşiyle sorunları düzeltmek üzerine Arjantin'e gittiği ve bu nedenle Galatasaray ile maça çıkmadığı yazıldı.

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

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