Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi...

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Mücadeleden gol sesi çıkmazken, sarı kırmızılılarda Mauro Icardi ve Yusuf Demir sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
Galatasaray'da Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin ağrıları olduğu için kadroda olmadığını önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacağını söyledi.
Ancak eşi Wanda Nara ile sorunları olan yıldız futbolcunun, eşiyle görüşmek üzere Arjantin'e gittiği ve bu nedenle kadroda olmadığı ileri sürülmüştü.
ARJANTİN BASINI DOĞRULADI!
Arjantin basını, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yaşadıkları olaya geniş yer ayırdı.
Haberde Icardi'nin eşiyle sorunları düzeltmek üzerine Arjantin'e gittiği ve bu nedenle Galatasaray ile maça çıkmadığı yazıldı.
Ayrıca Wanda Nara'nın Icardi'nin Arjantin'e kadar gelmesine rağmen eşini eve almadığı da belirtildi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...