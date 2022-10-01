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Henry Onyekuru Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmazken taraflar 1 puana razı oldu. Adana Demirspor'un oyuncusu Henry Onyekuru karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim ama şu anda burada benim için yeni bir macera var ve sahaya çıktığımda %100'ümü vermeye çalışıyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 22:32
Henry Onyekuru Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor'un oyuncusu Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu. Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim ama şu anda burada benim için yeni bir macera var ve sahaya çıktığımda %100'ümü vermeye çalışıyorum. 3 puan için oynadık, çok istiyorduk, bunun için üzgün olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldık, 10 kişi kaldıktan sonra da takım olarak birlikte savaştık. Onun ardından da buradan 1 puanla ayrılıyoruz, bu sebeple mutluyum." ifadelerini kullandı.
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