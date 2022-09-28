Haberler Galatasaray Taylan davası sürüyor!

Taylan davası sürüyor!

Taylan’ı, bir sonraki satıştan pay maddesi ile Erzurum’a gönderen Gençlerbirliği, Galatasaray’a bedelsiz transferi üzerine hukuki bir araştırma başlatmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Taylan davası sürüyor!

Taylan'ı, bir sonraki satıştan pay maddesi ile Erzurum'a gönderen Gençlerbirliği, Galatasaray'a bedelsiz transferi üzerine hukuki bir araştırma başlatmıştı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği açıkladı. Akdaş, "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız" açıklamasını yaptı. Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bu konuyu görüşmediklerini de belirten Akdaş, "Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok" ifadesini kullandı.

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