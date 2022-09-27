Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'nın dayısı hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliveira'dan gelen haber taraftarları üzdü. Yıldız futbolcunun dayısı Agostinho Barros'un hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Sarı kırmızılılar konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı taziye mesajında, ''Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Sergio Oliveira'nın dayısı Agostinho Barros'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliveira'dan gelen haber taraftarları üzdü. Yıldız futbolcunun dayısı Agostinho Barros'un hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
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