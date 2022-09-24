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Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri! Teknik ekipte yer alacak mı?

Son dakika spor haberi: Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Birçok pozisyona girdikleri bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Buruk, "Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık." dedi. Öte yandan Buruk, teknik ekipte yer alacağı iddia edilen Arda Turan hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 22:03
Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri! Teknik ekipte yer alacak mı?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Seyirci atmosferinde lig kalitesinde maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı olsa da önemli bir sayıyla maçı seyredip destek verdiler. Güzel bir oyun oldu. İstanbulspor da oyun olarak iyi işler yaptı. Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık. Bunları da attığımızda bizim için önemli olacak. Bizim için önemli olan konulardan biri Icardi ve Mata'nın bir maç görmesiydi. Midtsjö ve Dubois gibi sakatlık sonrası süre bulamamış oyuncular bugün süre aldılar. Akademimizden oyuncular oynattık. Bugün için en önemli mutluluğumuz buydu. Bugünün geneli bizim için güzeldi. Hazırlık maçı da olsa her maç bizim için önemli. Kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Buruk, "Önemli olan pozisyona girmek, ucu ucuna olsa da goller geliyor. Bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bu hafta da çalıştık. Hücum anlamında, üretkenliğimiz yerinde. Bazen o topu içeri atamıyorsun bazen de her geleni atma şansınız oluyor. Bitiricilik konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Patrick Van Aanholt'u sol kanatta oynatması ile ilgili bir soruya sarı-kırmızılı teknik adam, "Kanatta çok fazla alternatifimiz yoktu, o yüzden Aanholt'u orada oynattık. Bu ligde düşündüğümüz bir şey değil. Orada Beknaz vardı ama yabancı statüsünde kadromuzda yer alamıyor. Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve millilik sayısından dolayı U-21 yaş grubuna girmiyordu. Belki ocak ayından sonra girebilir. Şu an Beknaz kadromuzda oynayamayacak bir oyuncu olduğu için onu devrede aldık." ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Buruk, futbol kariyerini noktalayan Arda Turan'ın teknik ekip arasında yer alıp almayacağı ile ilgili olarak ise "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. "Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır. Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek. Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.

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