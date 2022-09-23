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Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Galatasaray'ın PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrılık kararı aldı. Wanda Nara haberi sosyal medya hesabından duyururken, ayrılığın arkasında 'aldatma' olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:21
Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını yaptığı paylaşımla duyuran Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için acı verici" ifadelerini kullandı.

Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

"Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" diyen Wanda Nara, ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile aldattığı iddia edildi.

Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Wanda Nara, 2021'in son aylarında da kendisini aldattığı gerekçesiyle Icardi'den ayrıldığını açıklamış ancak Arjantinli yıldızın özür dilemesinin ardından iki isim barışmıştı.

Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Icardi, Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013'te birlikte olmaya başlamıştı. Arkadaşının eşi ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken; Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi dünyaevine girmişti. Çiftin, 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara'nın önceki evliliğinden ise üç oğlu var.

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