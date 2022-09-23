Flaş iddia! Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını yaptığı paylaşımla duyuran Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için acı verici" ifadelerini kullandı.
"Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" diyen Wanda Nara, ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi.
Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile aldattığı iddia edildi.