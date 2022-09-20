Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray'ın dağıtım ve teslimat organizasyonunu Aras Kargo üstlendi. Anlaşma için bir tören düzenlenirken, törene Başkan Dursun Aydın Özbek ile birlikte Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı. Aras Kargo, GS Store'ların e-ticaret gönderilerini de taşıyacağı açıklanırken Özbek konuyla ilgili, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Aras Kargo ile bir iş bilirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

AYYARKIN: BÜYÜK GURUR

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise farklı branşlarda da Türk sporuna sundukları desteği sürdüreceklerini ve yepyeni başarılara imza atacaklarını ifade etti. Ayyarkın, "Galatasaray Spor Kulübü gibi milyonlarca taraftarı olan topluluğun bizimle birlikte iş süreçlerini geliştiriyor, bizi de çözüm ortağı olarak kabul ediyor olması bizim için başka bir anlam, gurur ve keyif yaşatıyor. Farklı branşlarda da her zaman destek vermeye hazırız" dedi.