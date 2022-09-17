Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile arabam.com Konyaspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Sergio Oliveira ve Francisco Calvo'nun (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadele sonrası Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 07:05
Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - TOPA DEĞMEDEN

Yükseliş trendindeki Galatasaray, altıncı haftada en zorlu rakiplerden birini karşısında buldu. Ligin görece zayıf ekiplerinden biri, misal; ikinci hafta kaybedilen Giresun ile oynamayı Okan Hoca da tercih ederdi.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Evet; Galatasaray iyi yolda ama henüz Konya kadar şuurlu ve organize değil. Maça Oliveira'nın golüyle başlamak tribünlere tarifsiz bir keyif vermiş olsa da dakikalar ilerledikçe Konyaspor gerçeği sahaya tüm ağırlığıyla çöküyordu.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Direkler ve Muslera harika kurtarışlarla sarı kırmızıları farktan korurken, Endri Çekici'nin muhteşem golü skoru 1-1'e getiriyordu. Mertens bir önceki maçta olduğu gibi yine etkisizdi.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıda muhakkak değişiklik yapması beklenen Okan Buruk aynı takımla sahaya çıkarak şaşırttı. Keza; Oliviera biraz ağır olduğundan Torreira, Galatasaray'ın orta sahasında adeta tek başına kalıyordu. Ben dahil pek çok kişiye "Midtsjö ile Yusuf Demir girer, Oliveira ile Mertens çıkar" gibi gelirken kenarda sadece Icardi ısınıyordu. Ve 62. dakikada Arjantinli yıldız, Avusturyalı Yusuf ile birlikte oyundaydı. Çıkanlarsa Mertens ile Gomis oluyordu.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Konya artık fazla rakip kaleye gidemiyor, Galatasaray ise üçüncü bölgede fırsat kolluyordu. Sarı kırmızılılar hala takım halinde hücum ve takım halinde savunma yapamıyor. Emin'in ilk 11'de oynaması için henüz erken olduğu kanaatimse biraz daha pekişti.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Dakika 82 idi Icardi 20 dakikadır topa dokunmamıştı ve dokunmadan da Calvo'ya Galatasaray'ın ikinci golünü attırdı. Hakemin kart tercihleri standartsızdı hatta tuhaftı. Buruk ve talebeleri üç puanı aldılar ama mevcut oyun gücü hala yeterli düzeyde değil.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY KEYİF VERİYOR

Galatasaray, muhteşem seyircisinin desteği ile maça adeta golle başladı. 59. saniyede Boey'in müthiş asistini Oliveira ağlara gönderdi. Bu golden sonra Galatasaraylı oyuncular 'tamam bu maçı aldık' gözüyle mücadele etmeye başlayınca Konyaspor, etkili ataklar geliştirmeye başladı. Endri Çekici, jeneriklik bir golle skora dengeyi getirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Konyaspor, golden sonra galibiyet için rakibinin üzerine yüklenmeye başladı. İlk yarıda Endri Çekici ve Hadziahmetovic ile 2 kez direğe takılan Konyaspor, 2 pozisyonda da Muslera'yı geçemedi.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Peki neden Galatasaray, Konyaspor'a bu kadar pozisyon verip, şut atmasına izin verdi? Cevabı basit; Oliveira çok fazla hücum bölgesine çıktığı için orta sahada Torreira tek kaldı. Bu da Konyaspor'un işini kolaylaştırdı.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un maça Emin Bayram ile başlamasını da anlayamadım. Bu tür maçlar oyuncu kazanma maçları değildir. Oysa Galatasaray, bütün şampiyonluk adaylarının istediği Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosunu katmayı başardı. Mali açıdan da bu oyuncuya büyük yatırım yaptı. Peki neden bu maçta Abdülkerim yoktu!

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

İlk yarının ortalarında Muhammet Demir'in, Emin Bayram'dan nasıl topu söküp aldığını ve sonrasında golle burun buruna geldiğini gördük.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Okan hocanın ikinci yarıya başlarken, orta saha ve savunmaya 2 dirençli oyuncu ile başlaması gerekirdi. Konyaspor maç boyunca çok rahat gol pozisyonlarına girdi. İlk yarıda tam 11 etkili şut attı konuk ekip. 26'da Endri Çekici'nin sakatlanıp çıkması, Galatasaray için büyük şanstı. Çünkü Çekici, füze gibi şutları ile Muslera için adeta kabus olmuştu.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray hücum bölgesinde çok aktif. Çünkü baş döndürücü yıldızları var. Ama Okan hocanın, oyunun savunma tarafını oturtması lazım.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray her maçta neden rakiplere bu kadar pozisyon veriyor; hocanın buna kafa yorup, takımının bu zaafları gidermesi lazım.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk, baktı ki işler yolunda gitmiyor; 62'de iki değişiklik birden yaparak Gomis'in yerine Icardi'yi; Mertens'in yerine de Yusuf Demir'i oyuna dahil etti. Bu değişiklikler galibiyeti getirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Van Aanholt neden her topa vuruyor, pas atmıyor! İnanılır gibi değil! Zaten Okan hoca da oyunun son bölümünde Aanholt'u çıkarıp, Leo Dubois'ya görev verdi. Orijinal mevkisi sağ bek olan Dubois, sol bekte görev aldı ve 3 puanı getiren golün ortasını yaptı.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Bu arada Icardi henüz hazır değil. Ama Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibinin hata yapmasını sağladı. Yani galibiyet golünde başrol oynadı.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Konyaspor kalecisi Sehic, sinirlerine hakim olmalıydı ve kırmızı görüp takımını 10 kişi bırakmamalıydı. Oyuncu değişiklik hakkı biten Konyaspor'da (4 oyuncu değişikliğini 3 kez oyunu durdurarak yaptığı için) Sehic'in yerine savunmadaki Adil kaleye geçti. Adil de Icardi gibi bir usta golcünün şutunu kurtarmayı başardı.

Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray için Konyaspor bir test maçıydı. Rakibine çok pozisyon vermesine rağmen kazanmasını bildi sarı-kırmızılılar. Galatasaray, tam 58 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Bu arada Nef Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarının desteği ve coşkusu muhteşemdi...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli yıldız paylaşılamıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından bu kez Fenerbahçe gözünü dikti…
Feyza Aktan'dan bomba itiraf! Özcan Deniz'İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...
Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...
Fırtına sakata geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zirveye Aslan pençesi!
Toroğlu'dan sert sözler: Gerginliklerin sebebi hakem!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Eylül 2022 Döviz Kuru
Erzurum'da korkutan deprem!
TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! 01:22
Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! 01:21
Giovanni Guidetti'ye büyük onur! Giovanni Guidetti'ye büyük onur! 01:19
Giovanni Guidetti'ye büyük onur! Giovanni Guidetti'ye büyük onur! 01:18
Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme... Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme... 00:27
Boey'dan milli takım açıklaması! Boey'dan milli takım açıklaması! 00:25
Daha Eski
Boey'dan milli takım açıklaması! Boey'dan milli takım açıklaması! 00:24
2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu 00:23
2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu 00:22
EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu 00:20
EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu 00:20
Fırtına sakata geldi! Fırtına sakata geldi! 00:19