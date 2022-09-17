Muslera farkı

Aslan'ın kaledeki güvencesi Fernando Muslera dün yine iş başındaydı... Uruguaylı file bekçisi Endri Çekici'nin attığı golde öne çıkmasının bedelini ağır öderken sonrasında gerçek kimliğine büründü. Peş peşe yaptığı kritik kurtarışlarla Konyaspor'a ikinci gol izni vermedi.
Aslan'ın kaledeki güvencesi Fernando Muslera dün yine iş başındaydı... Uruguaylı file bekçisi Endri Çekici'nin attığı golde öne çıkmasının bedelini ağır öderken sonrasında gerçek kimliğine büründü. Peş peşe yaptığı kritik kurtarışlarla Konyaspor'a ikinci gol izni vermedi. Sehic'in ikinci sarıdan atıldığı pozisyonda kalesinden çıkıp, ortalığı sakinleştirerek kaptanlık dersi verdi. Bu arada 36 yaşındaki Nando, Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.