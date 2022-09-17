Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.
Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Cuma gecesi evinde Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...
HARIS SEFEROVIC İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.
Takvim'in haberine göre 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.
Aslan'ın tecrübeli golcüsü Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti.
Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic için işler daha da zora girdi.
OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Hatta Yunanistan Ligi'nde transfer sezonu devam ederken Seferovic'in menajeri kendisine kulüp aradı.
Ancak transfer sezonu tamamlanınca yıldız golcü Galatasaray'da kaldı.
Seferovic'in bir daha huzursuzluk çıkartmaması, takımın ahengini bozmaması için yönetimin devreye gireceği ve kendisini uyaracağı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi.
Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Haris Seferovic'in henüz golü bulunmuyor. İsviçreli golcü kötü performansı nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti.
Haris Seferovic, bu sezon toplamda 6 maça çıkarken gol ve asist üretemedi.