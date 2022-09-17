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Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlarken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Galatasaray'da Haris Seferovic isyan bayrağını açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 13:43
Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Cuma gecesi evinde Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

HARIS SEFEROVIC İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Takvim'in haberine göre 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Aslan'ın tecrübeli golcüsü Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic için işler daha da zora girdi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Hatta Yunanistan Ligi'nde transfer sezonu devam ederken Seferovic'in menajeri kendisine kulüp aradı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Ancak transfer sezonu tamamlanınca yıldız golcü Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Seferovic'in bir daha huzursuzluk çıkartmaması, takımın ahengini bozmaması için yönetimin devreye gireceği ve kendisini uyaracağı öğrenildi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Haris Seferovic'in henüz golü bulunmuyor. İsviçreli golcü kötü performansı nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Haris Seferovic isyan çıkardı! Okan Buruk...

Haris Seferovic, bu sezon toplamda 6 maça çıkarken gol ve asist üretemedi.

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