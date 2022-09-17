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Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u evinde ağırladı. Mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası, ev sahibi ekibin efsane başkanlarından Adnan Polat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polat yaptığı konuşmada Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirirken, kulüp için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve parolanın, şampiyonluk olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 09:27
Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Sarı-kırmızılıların 33. başkanı Adnan Polat da mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

"İYİ OLAN BİR ŞEY VARDI; GALİP GELMEMİZ"

Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek ile antrenmanı takip eden Polat, bugün de 11 yıl aradan sonra Galatasaray'ın bir maçını izlemeye geldiğini belirterek, "Florya'ya, Okan'a (Buruk) destek için gittim. Başkan da nezaket gösterdi o beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti, geldim.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

En son mali genel kurulda alınan karar neticesinde artık Galatasaray'ın bazı şeyleri idrak ettiğini, şu zor günlerde birlik ve beraberlik gerektiğini onlar da gösterdiler. İnşallah bunlar tekerrür etmez.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Geldim ama meğer çok büyük huzur içindeymişim. Bu ne stres, öldüm. Geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray, bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim.

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Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

İki takım da bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı; galip gelmemiz, Galatasaray taraftarıyla bir arada olmak

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

İnşallah bu iki haftalık ara da Galatasaray'a takımı hazırlamak için Okan hocaya zaman kazandırır.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi umut ediyorum, çünkü o ışık var" ifadelerini kullandı.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HER ZAMAN HEDEFİDİR"
Takımın genel performansıyla alakalı görüşlerini de aktaran Adnan Polat, "Yeni kurulan bir takımın 6-7 haftada ne olup ne olmadığını görebiliyorsunuz.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Galatasaray'ın bu sene transfer süreci de biraz uzun olduğu için alınan oyuncuların çoğu takıma yeni adapte oluyor.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Bu 1-2 haftadan sonra ortaya konacak olan futbola baktığımızda bir yorum yapabilirim ama yeni kurulan takımın şu anda lider olması, az kayıpla bu süreyi geçmesi bence başarı.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

Bundan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk Galatasaray'ın her zaman hedefidir. Bunu da ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz" diye konuştu.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

"ÜZERİME DÜŞEN BİR ŞEY VARSA YARDIM EDECEĞİM"
'Yeniden yönetimde görev alacak mısınız?' şeklinde gelen bir soruya Polat, "Yönetim değil ama ben Dursun başkanla da konuştum; benim üzerime düşen bir şey varsa Galatasaray'a faydalı olabileceğim bir şey varsa ki var, o da inanıyor.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

O konularda yardımcı olacağımın sözünü verdim. Zaman zaman da bir araya gelip görüşüyoruz, Galatasaray'ı projeleriyle ilgili olarak" cevabını verdi.

Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Galatasaray'a hangi konularda yardımcı olacağına da açıklık getiren Adnan Polat, "Gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi, başka konular da var. Şu anda özellikle gayrimenkullerle, Florya ve yeni yapılacak kamp tesisiyle ilgili çalışmalar var. Dursun bey de otel sektöründen olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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