Adnan Polat Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk..."

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Galatasaray'a hangi konularda yardımcı olacağına da açıklık getiren Adnan Polat, "Gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi, başka konular da var. Şu anda özellikle gayrimenkullerle, Florya ve yeni yapılacak kamp tesisiyle ilgili çalışmalar var. Dursun bey de otel sektöründen olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.