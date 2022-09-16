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Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens'in menajerinden flaş transfer açıklaması geldi. 35 yaşındaki Belçikalı yıldıza imza attıran sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun transferiyle büyük ses getirdi. İşte Mertens'in menajeri Stijn Francis'in sözleri... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 18:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 19:15
Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle dünyada ses getirdi.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Galatasaray, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Yıldız transferlere devam eden sarı kırmızılılar transferin son günlerinde Icardi ve Mata gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etti.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Mertens transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar şampiyonluk adına önemli bir hamle yaptı.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Podcast'te konuşan Mertens'in menajeri Stijn Francis, oyuncunun transfer süreciyle ilgili konuştu.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Sarı kırmızılılara transferini anlatan Francis, "Farklı bir kariyer seçimi yaptı. Galatasaray'a transfer uzun bir süreçti.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Mertens'in diğer planlarından biri bir yıllığına Bali'de oynamaktı.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Bir B planı yerine bir D planı olabilirdi ama görüşmede Endonezya şampiyonu Bali United vardı." dedi.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Napoli'den ayrılışını değerlendiren Francis, Birçok ilginç teklif geldi ama Mertens'in kafasında Napoli'de kalmak vardı.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Dries'in Napoli'de kalacağını gerçekten düşündük.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Mayıs-Haziran aylarında bizim tarafımızda her şey açıktı ama sonunda kontrat uzatması gerçekleşmedi.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Napoli'den "Maaş gereksinimlerimiz nispeten düşüktü.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Napoli'den sorun maddi değildi. Bize bir teklifte bulundular, kabul edin ya da bırakın.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Ama bence Napoli sadece sportif nedenlerle Dries'i uzatmak istemedi. Artık planlarda yoktu.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Sonuçta, İstanbul hala Asya'dır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Fransız basınında yer alan haber...

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