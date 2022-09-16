Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens'in menajeri açıklamalarda bulundu! Napoli'de kalmak istedi

Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle dünyada ses getirdi.
Galatasaray, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi.
Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle dünyada ses getirdi.
Galatasaray, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi.
Mertens transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar şampiyonluk adına önemli bir hamle yaptı.
Podcast'te konuşan Mertens'in menajeri Stijn Francis, oyuncunun transfer süreciyle ilgili konuştu.
Sarı kırmızılılara transferini anlatan Francis, "Farklı bir kariyer seçimi yaptı. Galatasaray'a transfer uzun bir süreçti.
Mertens'in diğer planlarından biri bir yıllığına Bali'de oynamaktı.
Bir B planı yerine bir D planı olabilirdi ama görüşmede Endonezya şampiyonu Bali United vardı." dedi.
Napoli'den ayrılışını değerlendiren Francis, Birçok ilginç teklif geldi ama Mertens'in kafasında Napoli'de kalmak vardı.
Dries'in Napoli'de kalacağını gerçekten düşündük.
Mayıs-Haziran aylarında bizim tarafımızda her şey açıktı ama sonunda kontrat uzatması gerçekleşmedi.
Napoli'den "Maaş gereksinimlerimiz nispeten düşüktü.
Napoli'den sorun maddi değildi. Bize bir teklifte bulundular, kabul edin ya da bırakın.
Ama bence Napoli sadece sportif nedenlerle Dries'i uzatmak istemedi. Artık planlarda yoktu.
Fransız basınında yer alan haber...