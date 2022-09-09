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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vurdu. Transferin son gününde kadrosunda büyük değişikliğe giden sarı kırmızılılarda  adı Avrupa kulüpleriyle geçen Kerem Aktürkoğlu'na flaş bir teklif geldi. Yıldız oyuncu devre arasında İspanya La Liga'ya transfer oluyor. İşte Kerem'in yeni takımı... (GS TRANSFERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 16:37
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle Sarı-Kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle baklıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Genç yıldızın devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Şu ana kadar ne Kerem Aktürkoğlu ne de Galatasaray cephesinden transferle ilgili bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, daha önce İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devre arasında Atletico Madrid'e transfer oluyor

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist üretemedi.

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