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Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmayı 2-1 kazandı. Abdülkerim Bardakcı'nın 44. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle müsabakada uzun süre 10 kişi oynayan sarı kırmızılılar, galibiyeti son dakikada bulduğu golle buldu. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de karşılaşma ile ilgili değerlendimelerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 08:34
Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - HAKEM UĞURLU'NUN TORPİLİ KİMDEN

Yaşar Kemal Uğurlu'nun G.Saray-Gaziantep maçına atanması asla yapay zeka olamaz.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Olsa olsa şaibeli zeka olur.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Eğer G.Saray taraftarı sağduyulu hareket etmeseydi Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin tribün olayının daha fazlası Aslantepe'de sahnelenirdi ve yaşanacak çirkinliklerin senaristi ve başrol oyuncusu Yaşar Kemal Uğurlu olurdu.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Bunca meslek yaşamımda Yaşar Kemal Uğurlu kadar G.Saray'a düşman bir hakem görmedim.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Örnekler vereyim; Erzurum'da Falcao'yu yok yere attı.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Rize'de Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yardımcılarıyla beraber ofsaytı çalmadı.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluğu kaybettiği sezon ligi dizayn eden hakemlerden biriydi.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Bu Uğurlu kimin adamıdır, kimin torpillisidir bilemem ama TFF Başkanı, futbolu katleden bu hakeme düdüğünü astırmalıdır.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

G.Saray yönetimi de sessiz kalmayıp Yaşar Kemal Uğurlu'nun G.Saray'a yönelik yaptığı tüm çirkinlikleri bir kasette toplayıp barkovizyonda yayınlamalıdır.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Abdülkerim'in ikinci sarıdan atılması uydurma bir fauldü.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Gaziantep'in maç içinde vakit geçirmelerine resmen göz yumdu, ters kararlarıyla hem tribünleri hem de G.Saraylı oyuncuları tahrik etti.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

G.Saray 10 kişi kalmasına rağmen taraftarının baskısıyla iyi oynadı, rakibe pozisyonlar vermedi.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Kazanılan penaltıyı keşke Mertens kullansaydı.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

G.Saraylı oyuncuların eksik kalmalarına rağmen kazanma hırsları, mücadeleleri hiç kaybolmadı.

Levent Tüzemen Galatasaray Gaziantep maçını değerlendirdi

Gecenin adamı olan ve maç sonu taraftarın sevgi seline boğduğu Sacha Boey'in yoktan var ettiği pozisyon sonrası Seferovic'in de dahil olduğu gol, futbolun adaleti olarak G.Saray'a 3 puanı getirdi.

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