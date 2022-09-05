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Galatasaray yeni sayfa peşinde! İşte Okan Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Bu sezon Nef Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Giresunspor'a yenilen Galatasaray, bugün kazanıp hem taraftarıyla barışmak hem de sahasında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan beraberlik de camiayı üzerken Gaziantep FK karşısında yeni bir sayfa açmak isteniyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçında muhtemel 11'ler

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray yeni sayfa peşinde! İşte Okan Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Galatasaray'da takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo

BURUK'TAN UYARI GELDİ
Cimbom bu sezon evindeki ilk maçında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve büyük umutlarla tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar büyük bir hayal kırıklığıyla Nef Stadı'ndan ayrılmıştı. Geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan beraberlik de taraftarları üzerken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan konuk ekip de galibiyet için İstanbul'a gelirken Okan Buruk'un rakiple ilgili 'Dikkatli olun' uyarılarında bulunduğu ifade edildi.

SÜPER LİG'DEKİ 7. RANDEVU
Galatasaray ile G.Antep, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda G.Saray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanırken, Gaziantep FK ise evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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