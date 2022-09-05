GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yapmaya devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yapmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte Oliveira, Torreira, Mertens ve Seferovic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, transfer çalışmalarına da gaz verdi.
8 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde Cimbom, eksik bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.
Mutlak bir stopere takıma dahil etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılıların Genoa ile olan sözleşmesini fesheden ve boşta olan Nikola Maksimovic ile ilgilendiği öğrenilmişti.
GALATASARAY TEKLİF YAPTI
Galatasaray, Nikola Maksimovic için teklifini yapmıştı.
Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı.
JOSE MOURINHO DA İSTİYOR
Maksimovic transferinde Galatasaray'ın tek rakibi var.
Belotti'yi sarı kırmızılıların elinden alan Roma, Nikola Maksimovic için de devreye girmişti.
Jose Mourinho'nun ekibi, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncu ile ilgilendiği yazılmıştı.
YENİ ADRESİ ROMA OLABİLİR
İtalya Serie A'da Udinese'ye 4-0 yenilen Roma'da stoper arayışları hızlandı.
İtalyan basınında yer alan haberde Nikola Maksimovic için girişimlerin sıklaştığı iddia edildi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa sürede açıklanabileceği iddia edildi.
Ayrıca, Nikola Maksimovic için Kızılyıldız'ın da devrede olduğu yazıldı.
Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydikten sonra 2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic, 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı.
30 yaşındaki stoper, Sırbistan A Millî Takımı ile de bugüne kadar 25 maça çıktı.