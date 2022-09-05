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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

2022-2023 sezonunda mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle uzun süredir gündemde olan Icardi transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından şimdi de gözler stopere çevrildi. Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Nikola Maksimovic olmuştu. Yıldız futbolcunun yeni adresi duyuruldu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:06
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yapmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Oliveira, Torreira, Mertens ve Seferovic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, transfer çalışmalarına da gaz verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

8 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde Cimbom, eksik bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Mutlak bir stopere takıma dahil etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Sarı-Kırmızılıların Genoa ile olan sözleşmesini fesheden ve boşta olan Nikola Maksimovic ile ilgilendiği öğrenilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Galatasaray, Nikola Maksimovic için teklifini yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

JOSE MOURINHO DA İSTİYOR

Maksimovic transferinde Galatasaray'ın tek rakibi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Belotti'yi sarı kırmızılıların elinden alan Roma, Nikola Maksimovic için de devreye girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Jose Mourinho'nun ekibi, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncu ile ilgilendiği yazılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ ROMA OLABİLİR

İtalya Serie A'da Udinese'ye 4-0 yenilen Roma'da stoper arayışları hızlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

İtalyan basınında yer alan haberde Nikola Maksimovic için girişimlerin sıklaştığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa sürede açıklanabileceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Ayrıca, Nikola Maksimovic için Kızılyıldız'ın da devrede olduğu yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un gündemindeki Nikola Maksimovic'in yeni adresi belli oldu

Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydikten sonra 2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic, 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı.

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