Arda Turan futbola veda ediyor!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Arda Turan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Arda Turan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Cimbom ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Turan'ın bir süredir futbola devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
Futbolculuk kariyerinde son olarak parçalı formayla mücadele eden Arda, Yeni Asır'ın haberine göre futbola veda etme kararı aldı.
Arda Turan futbolculuk hayatına Bayrampaşa Altıntepsi'de başladı.
35 yaşındaki oyuncu Galatasaray Altyapısı'nda da forma giydi ve A takıma yükseldi.
Sarı-kırmızılılarda alt yaş kategorilerinde top koşturduktan sonra yıldız futbolcu Manisaspor'un yolunu tuttu.
Kiralık olarak Ege takımında forma giyen orta saha futbolcusu, yuvasına geri döndü ve başarılarla dolu kariyerin en dolu yıllarını başlatan adımı attı.
Arda Turan, 5 sezon parçalı formayı giydikten sonra gösterdiği performansla Avrupa'da büyük kulüplerin radarına girdi.
Tecrübeli oyuncu 2011/12 sezonunda La Liga devi Atletico Madrid'e transfer oldu.
Transfer 13 milyon Euro bonservisle gerçekleşti.
Madrid ekibinde 4 sezon forma giyen Arda, kulübüyle 1 Avrupa Ligi Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanyol Kupa Şampiyonluğu ve 1 kez de İspanyol Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
Milli futbolcu bu başarıların ardından Dünya devi Barcelona'ya transfer oldu.
Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremeyen Arda Turan, Türkiye'ye döndü ve Başakşehir'de kiralık olarak forma giydi.
Başarılı futbolcu son olarakta tekrardan yuvasına geri döndü ve 2 sezon Galatasaray formasıyla mücadele etti.
Arda Turan'ın başarılarla dolu bu kariyerinin ardından hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor.