Haberler Galatasaray Arda Turan futbola veda ediyor!

Arda Turan futbola veda ediyor!

Son dakika haberleri... Türk futbolunun başarılı oyuncularından Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun futbolculuk kariyerini sonlandıracağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 11:10
Arda Turan futbola veda ediyor!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Arda Turan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Cimbom ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Turan'ın bir süredir futbola devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Futbolculuk kariyerinde son olarak parçalı formayla mücadele eden Arda, Yeni Asır'ın haberine göre futbola veda etme kararı aldı.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Kiralık olarak Ege takımında forma giyen orta saha futbolcusu, yuvasına geri döndü ve başarılarla dolu kariyerin en dolu yıllarını başlatan adımı attı.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Arda Turan, 5 sezon parçalı formayı giydikten sonra gösterdiği performansla Avrupa'da büyük kulüplerin radarına girdi.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Tecrübeli oyuncu 2011/12 sezonunda La Liga devi Atletico Madrid'e transfer oldu.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremeyen Arda Turan, Türkiye'ye döndü ve Başakşehir'de kiralık olarak forma giydi.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Başarılı futbolcu son olarakta tekrardan yuvasına geri döndü ve 2 sezon Galatasaray formasıyla mücadele etti.

Arda Turan futbola veda ediyor!

Arda Turan'ın başarılarla dolu bu kariyerinin ardından hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor.

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