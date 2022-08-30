Gidişatı kötü

Ligin ilk 4 haftasında 2 gol bulan sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk, Coşkun Özarı'yı yakaladı. En son 1979- 1980'de Özarı yönetiminde bu performansı sergileyen Aslan'da, 5. hafta teknik direktörlüğe Turgay Şeren gelmişti. Cimbom, sezonu 28 golle 9. bitirmişti.
Ligin ilk 4 haftasında 2 gol bulan sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk, Coşkun Özarı'yı yakaladı. En son 1979- 1980'de Özarı yönetiminde bu performansı sergileyen Aslan'da, 5. hafta teknik direktörlüğe Turgay Şeren gelmişti. Cimbom, sezonu 28 golle 9. bitirmişti.