TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edile nLayvin Kurzawa'ya sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Fransız sol bek için devreye girdi.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edile nLayvin Kurzawa'ya sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Fransız sol bek için devreye girdi.
Fransız devinin de Kurzawa'nın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
29 yaşındaki oyuncunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.