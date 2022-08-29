Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

PSG'den ayrılması beklenen ve ismi Galatasaray'la da anılan Layvin Kurzawa'ya İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham talip oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibi 29 yaşındaki Fransız sol bekin transferi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:36
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edile nLayvin Kurzawa'ya sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Fransız sol bek için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Layvin Kurzawa'da rakip çıktı!

Haberde; İngiliz ekibinin PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu
Omar G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunan gazeteci duyurdu!
Kendi adını Ghezzal eşinin adını Talisca yapacak!
30 AĞUSTOS MESAJLARI RESİMLİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı en güzel resimli mesajları | Facebook, Instagram, WhatsApp
DOLAR NE KADAR OLDU? 29 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 13:44
G.Saray'a Kurzawa'da rakip çıktı! G.Saray'a Kurzawa'da rakip çıktı! 13:36
Omar G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunan gazeteci duyurdu! Omar G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunan gazeteci duyurdu! 13:21
Pogba'nın başı kardeşiyle dertte! Şantaj, haraç alma... Pogba'nın başı kardeşiyle dertte! Şantaj, haraç alma... 12:49
Milli golfçü Kazan'dan Çekya'da büyük başarı! Milli golfçü Kazan'dan Çekya'da büyük başarı! 12:39
Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:27
Daha Eski
Cadiz - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Cadiz - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 12:19
Filenin Sultanları ABD'ye 5 sette mağlup Filenin Sultanları ABD'ye 5 sette mağlup 12:19
Fırtına'dan dev istatistik! 1.5 yıldır kaybetmiyor Fırtına'dan dev istatistik! 1.5 yıldır kaybetmiyor 12:14
Valencia - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Valencia - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 12:08
Sakaryaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 12:00
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:51