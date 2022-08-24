Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Galatasaray yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yaptı.
Galatasaray yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yaptı.
Galatasaray'ın transferde frene basmasının sebebi belli oldu.
Stoper, sol bek, kenar oyuncusu ve forvet takviyesi yapmayı planlıyordu.
Sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardıkları Norveçli savunmacı Andreas Hanche-Olsen ve Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson transferlerini beklemeye aldı.
Nedeni ise olası daha iyi alternatifler.
KİRALIK GELECEK
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Olsen'e yıllık 700 bin euro bütçe ayırdı
3 milyon euro bonservis talep eden Gent, ikna noktasına geldi.
1.92 boyundaki Nicholson için Spartak ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Aslan iki oyuncuya garanti gözüyle bakıyor.
Ancak sarı-kırmızılılar Avrupa'nın önemli liglerinde 1 Eylül'de kapanacak transfer tahtasını bekliyor.
Andreas Hanche-Olsen bu sezon Belçika ekibi ile 4 maçta forma giydi.
Norveçli oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro.
Shamar Nicholson ise CSKA Moskova ile 5 maça çıktı.
Nicholson bu maçlarda toplam 114 dakika süre aldı.
Jamaikalı santrfor henüz skor katkısı veremedi.