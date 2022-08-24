Haberler Galatasaray Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Süper Lig'in ilk üç haftasında 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna stoper ve santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Norveçli savunmacı Andreas Hanche-Olsen ve Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson ile prensipte anlaşsa da resmi imza için iki futbolcuyu da bekletiyor. İşte nedeni...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

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Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Olsen'e yıllık 700 bin euro bütçe ayırdı

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

3 milyon euro bonservis talep eden Gent, ikna noktasına geldi.

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

1.92 boyundaki Nicholson için Spartak ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Aslan iki oyuncuya garanti gözüyle bakıyor.

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Ancak sarı-kırmızılılar Avrupa'nın önemli liglerinde 1 Eylül'de kapanacak transfer tahtasını bekliyor.

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Andreas Hanche-Olsen bu sezon Belçika ekibi ile 4 maçta forma giydi.

Galatasaray Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson'u imzada bekletiyor! İşte nedeni

Norveçli oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro.

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