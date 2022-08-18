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Olsen artık Aslan oldu

Nelsson kalsa da gitse de stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Andreas Hanche Olsen transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Olsen artık Aslan oldu

Nelsson kalsa da gitse de stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Andreas Hanche Olsen transferinde mutlu sona ulaştı. Okan Buruk ve yardımcılarının da onayını alan 25 yaşındaki stoper için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Gent'e 3 milyon Euro teklif etmişti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncudan para kazanmak isteyen Belçika ekibinin kabul ettiği belirtildi. Norveçli stoperin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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