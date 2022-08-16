GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Galatasaray, transferin gözdesi haline gelen Victor Nelsson için tavrını net olarak belirledi.
Galatasaray, transferin gözdesi haline gelen Victor Nelsson için tavrını net olarak belirledi.
Sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalır maddesi bulunan Danimarkalı oyuncu için 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifler kabul edilmedi.
Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor.
İlk etapta Danimarkalı stoper için 12 milyon Euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulunuldu.
Fakat sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinden gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.
Sevilla'nın ardından İngiliz ekipleri Fulham ve Aston Villa'nın da Nelsson'a talip olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu nedenle oyuncusunu bırakmak istemese de 20 milyon Euro'luk fiyat belirledi.
Oyuncunun menajerine de "20 milyon Euro'yu masaya koyan Nelsson'u alır" mesajı iletildi.
G.SARAY'DAN AÇIKLAMALAR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor ile oynanan lig maçından sonra Nelsson'un transferi için açıklama yapmıştı.
Dursun Özbek, "Victor Nelsson için istediğimiz rakam gelmezse, satmayacağız." ifadelerini kullanırken, Okan Buruk, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz" diye konuşmuştu
İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz basınında yer alan haberde Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aston Villa'da Carlos'un aşil tendonunun kopmasının ardından Nelsson için girişimler hızlandırıldı.
İngiliz ekibi Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
TEKLİF 20 MİLYON EURO
İngiliz basınında çıkan haberde, Aston Villa'nın Galatasaray'a 20 milyon Euro teklifte bulunacağı iddia edildi.
Haberde ayrıca, Aston Villa Sportif Direktörü Johan Lange detayı da paylaşıldı. Johan Lange'nin Kopenhag'da Victor Nelsson ile çalıştığı yazıldı.