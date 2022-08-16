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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un da geleceği netlik kazanmaya başlıyor. İngiliz basınında yer alan haberde Danimarkalı stoper için yapılan teklif duyuruldu. İşte o teklif ve Kopenhag detayı... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:06
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Galatasaray, transferin gözdesi haline gelen Victor Nelsson için tavrını net olarak belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalır maddesi bulunan Danimarkalı oyuncu için 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifler kabul edilmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

İlk etapta Danimarkalı stoper için 12 milyon Euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulunuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Fakat sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinden gelen bu teklifi düşünmeden reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Sevilla'nın ardından İngiliz ekipleri Fulham ve Aston Villa'nın da Nelsson'a talip olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu nedenle oyuncusunu bırakmak istemese de 20 milyon Euro'luk fiyat belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Oyuncunun menajerine de "20 milyon Euro'yu masaya koyan Nelsson'u alır" mesajı iletildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

G.SARAY'DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor ile oynanan lig maçından sonra Nelsson'un transferi için açıklama yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Dursun Özbek, "Victor Nelsson için istediğimiz rakam gelmezse, satmayacağız." ifadelerini kullanırken, Okan Buruk, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz" diye konuşmuştu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz basınında yer alan haberde Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Aston Villa'da Carlos'un aşil tendonunun kopmasının ardından Nelsson için girişimler hızlandırıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

İngiliz ekibi Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

TEKLİF 20 MİLYON EURO

İngiliz basınında çıkan haberde, Aston Villa'nın Galatasaray'a 20 milyon Euro teklifte bulunacağı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Haberde ayrıca, Aston Villa Sportif Direktörü Johan Lange detayı da paylaşıldı. Johan Lange'nin Kopenhag'da Victor Nelsson ile çalıştığı yazıldı.

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