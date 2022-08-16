GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aston Villa'nın Nelsson teklifi belli oldu

Dursun Özbek, "Victor Nelsson için istediğimiz rakam gelmezse, satmayacağız." ifadelerini kullanırken, Okan Buruk, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz" diye konuşmuştu