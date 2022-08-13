Okan Buruk Giresunspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri;

"Giresunspor'u tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Ortalarımız kötüydü. Beklerimizin hücum performansları bizi tatmin etmedi. Hücum oyuncularımız da kalitelerinin altında kaldı."

"Galatasaray'ın daha çok pozisyona girmesi, daha çok üretmesi gerekiyordu."

"Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum."

"Bizim açımızdan verdiği bütün kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Çok tecrübesi olmadığı için oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı."